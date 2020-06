VIDEO | Soome päritolu Apple'i "unustatud" algne investor müüb oma uhket ratšot

Armas Cliffort "Mike" Markkula jr on ettevõtja ja investor. Tema vanavanaisa Isak Ferdinand Markkula sündis Soomes, Sievis. Nad kolisid naisega USAsse erinevate allikate andmetel kas 1865. Või 1883. aastal. Nii Armas kui Markkula on traditsioonilised Soome nimed ja teatavasti tähendab Armas soome keeles sama, mis eesti keeles.

Markkula oli Apple'i ajaloo kolmas töötaja ja firma teine tegevjuht. Temast ei saanud kunagi tuntud nime nagu Steve Jobs, aga ta oli alguspäevil firmale väga oluliseks tegijaks. Ta tegi kunagi Apple'sse 250 000 dollarilise ingelinvesteeringu ning ta sai Jobsi ja Steve Wozniaki kõrval kolmandaks osanikuks. Ta aitas kaasa ka firma äristrateegia loomisele. Ühtlasi on Markkula olnud Apple'i üheks kauem ametis olnud juhatuse liikmeks. Ta astus tagasi 1997. aastal.

Pärast Apple'ist lahkumist on Markkula investeerinud erinevatesse idufirmadesse ja andnud raha ka Santa Clara Ülikoolile, kus asub Markkula Rakenduseetika Keskus.

Videos on näha tema rantšo, mis läks 37,5 miljoni dollari eest müüki. Rana Creeki Rantšo nime kandev maatükk on täis erinevaid maju. Sel on oma helikopteri maandumisplats, väike lennukite maandumisrada ja erajärv. Seal on ka hobuste tallid ja nendega ratsutamise ala. 2013. aastal oli see müügis 59,95 miljoni eest. See krunt on suurim Carmel Valleys ja asub Silicon Valleyst vaid 133 kilomeetri kaugusel.