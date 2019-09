VIDEO | Soomlased reklaamivad Eesti edulooga oma kõrgharidusfondi

„Põhja-Euroopas on üks väike riik, millel paistab kõik olemas olevat – kaunis loodus, kaasaegne ühiskond, mida iseloomustab aktiivne idufirmade kultuur, maailmatuntud muusikud ja hullumeelsed tervisetavad,” kõlab IVALO Creative Agency poolt kolm päeva tagasi üles laetud minuti ja 15 sekundi pikkuse video alguses.

„Nad on isegi üks kõrgeima kirjaoskuse tasemega riike maailmas, kuigi nende keel on üks keerulisemaid,” lisatakse videos, kus seejärel küsitakse, mis on selle riigi saladuseks. „Nende saladus on haridussüsteem, mis on kõigile tasuta ja millest peetakse ühiskonnas väga kõrgelt lugu,” põhjendatakse sel hetkel, kui selgub, et jutt käib Eestist.

Seejärel tuuakse välja, et samal ajal, kui Eestis haridus- ja teadusinvesteeringute mahud kasvavad, Soomes need langevad. „Palju õnne, Eesti, te sunnite meid rohkem pingutama,” kõlab video lõpukaadrites, kus kutsutakse üles ka soomlasi investeerima kõrgharidusse ja kõrgharitud inimestesse.