VIDEO | Suur mees tahab süüa. Kliimaprotestijad jäid mehemürakale alla ja said ka ohtralt sõimata

Sel nädalal leiab üle maailma aset enam kui 850 üritust kokku 60 linnas, nende teemaks on kliimamuutused. Aarhusi linnas seisid protestijad ühe burgerikoha ees, et pöörata tähelepanu sellele, et liha söömine põhjustab planeedile Maa korvamatut kahju.

Vidost on näha, kuida näljane mees surub end jõuga protestijate vahelt läbi ja jõuabki tõotatud maale. Seda aga sajatuste ja vandumise saatel. Lõpuks hüüab üks protestija. "Jää vait ja osta oma burger."