VIDEO | Taavet Hinrikus meenutab Sten Tamkivi juurde tööle minekut: minu ema helistas Steni emale, et las Taavet lõpetab ikka keskkooli ära

Esimeses videoklipis meenutab näiteks tänane Transferwise'i asutaja Taavet Hinrikus, kuidas ta puutus idufirmaga kokku juba keskkooliajal.

"Läksin tööle keskkoolis. Ma olin 10. klassi ära Ameerikas ja mul tundus tagasi tulles, et kool lõppeb ju lõuna ajal, aga päev on pikk ja midagi võiks veel teha. Ja siis sõber Sten (Sten Tamkivi -toim.) oli asutanud digitaalmeedia agentuuri, mis tähendas, et nad tegid veebilehti. Läksin intervjuule, mind pandi arvuti ette tundmatu programmeerimiskeelega ülesannet lahendama. Nuputasin siis veidi ja tegin proovitöö ära. Õhtul teatasin kodus, et ma käin nüüd tööl. Selle peale helistas mu ema Steni emale ja palus Stenile edasi öelda, et Taavet ikka keskkooli ära lõpetaks," meenutab Hinrikus.

Kokku toob "Ükssarviku kool" publikuni 16 lühivideot kogupikkusega ligi 2 tundi. Klipid sisaldavad intervjuusid Eesti ettevõtjatega ning katkendeid startup-komöödiast "Ükssarvik", mis põhineb suures osas tõestisündinud lugudel. "Sageli on need lood sama huvitavad ja õpetlikud kui film," ütles "Ükssarviku" filmi lavastaja ning haridusprojekti üks eestvedajaid Rain Rannu. "Käesoleva algatuse eesmärk on teha ettevõtlusmaailma lood noortele kättesaadavaks ja näidata, et oma ettevõttega alustamine ei pea olema raketiteadus."

Lühiklipid on teemadel nagu idee realiseerimine, investorite leidmine, välisturgude vallutamine ja motivatsiooni leidmine.

Arutletakse ka küsimuste üle, kas oma ettevõttega alustamiseks on vaja käia ülikoolis ja kuidas tabada, millist toodet maailm vajab. Lisaks eelpool mainituile vastavad neile küsimustele ettevõtjad ja asutajad Sten Tamkivi, Veljo Otsason, Alari Aho, Kristjan Maruste, Kaidi Ruusalepp, Rainer Sternfeld, ja Rain Rannu. Ettevõtjaid küsitles Ede Tamkivi.

Laiem levitamine koolides leiab aset koostöös Junior Achievementi programmiga. Kõik Eesti haridusasutused, kes soovivad lisaks 16 klipile näidata oma õpilastele ka "Ükssarvikut", võtke palun ühendust Tallifornia tiimiga filmi kodulehel chasingunicornsmovie.com.