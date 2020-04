VIDEO | Taavi Aas: kaubanduskeskused avatakse, aga allahindlused ilmselt keelatakse. Need oleks lubatud vaid e-poodides

Aas rõhutas, et oluline on, et saame taas majanduse liikuma. "Suur roll jääb kaubanduskeskustele endale," lausus ta selle osas, et reegleid täidetaks.

"Seal töötab väga palju inimesi, kes tahaksid jälle palka saada. Ettevõtjad ootavad sõnumeid," kommenteeris minister, et kuna kaubanduskeskused on kinni, seisab ka kaubandus paigal.

Avamine puudutab kõiki poode ja toitlustuskohti, kuid mitte meelelahutusasutusi. "Kinod ja lastetoas jäävad suletuks," sõnas Aas. Kõik seni ka toidupoodides kehtinud reeglid nagu kaks inimest koos kahe meetrise distantsiga teistest jäävad ka muudele asutustele kehtima. "Reeglite järgi peavad käituma," lisas minister.

Kõik mäletavad Sportlandis toimunut, kui allahindluse peale tormasid inimesed poodidesse ja olid otsesõnu ninapidi koos. "Ettepanek on, et igasugused allahindlused saaks toimuda vaid e-poes, vaid seal võimalikud," lausus Aas täna keskpäevasel pressikonverentsil.

Maakeeli öeldes saaks näiteks e-poest osta kauba 20 protsenti odavamalt, aga kaubanduskeskuses tuleks maksta täishinda.

Valitsus avaldab kriisist väljumises strateegia ilmselt veel täna. Eriolukorra pikendamise üle otsustatakse homme.

Et kõik ka nii läheks, sõltub koroonaviirusesse nakatunute trendist. Aasa sõnul ei jälgita mitte päevaseid uute nakatunute arve, vaid kuidas muutub trend.

"Otsuste tegemiseks piirangute leevendamise kohta tuleb jälgida pikka trendi," kommenteeris minister, et võrreldakse kahe nädala keskmisi numbreid. Kui senine trend jätkub, siis tehakse kaubanduskeskused lahti. "Kui peaks tulema mingi muutus, siis loomulikult ei saa ka mingisuguseid leevendusi järgneda," lisas Aas.

Koroonakriisist saadud kahju majandusele pole majandusministri sõnul hetkel võimalik mõõta. "Isegi, kui teame muutusi maksude laekumises, siis ei tea, millised on kriisi mõjud tulevikus. Mismoodi teised riigid käituvad, et majandus hakkaks jälle tööle? Selle valguses mingeid numbreid öelda on küll ilmvõimatu," kommenteeris ta.

Majandusse suunatavad sajad miljonid peaksid aga kriisi leevendama. "See on olnud reeglina tavapraktika kõikides suurtes kriisides, et riigid püüavad läbi omafinantseerimise majandust elavdada, et erasektor saaks järgi tulla," ütles Aas.