VIDEO | Taavi Aas keset Tederi annetusi Porto Francole antud laenust: ka riik sai väga soodsa laenu

"See võiks tunduda kahtlane, kui tegemist oleks esmakordse annetusega, aga kuna ta on ka varem annetanud, siis tegemist on korduva annetusega ja siin ei maksa seoseid otsida," on Aas veendunud.

"Tegemist oli valitsuse konsensusliku otsusega, seal ühele erakonnale meelehea pakkumine ei aita küll mitte midagi," ütles Aas.

Rahandusminister Martin Helme (EKRE) ütles aga valitsuse pressikonverentil, et nende erakond on lahkete ärimeeste pakutud annetustest keeldunud. "Ma ei taha vastata sellistele küsimustele, et miks te saite või kas see oli seotud mingisuguste otsustega. Pole vaja," põhjendas Helme, miks elatub partei üksnes liikmete annetustest ja riigitoetusest.

See, et kuus kinnisvaraarendajat kaebasid Euroopa Komisjonile Porto Franco odava riigilaenu kohta, on Helme sõnul tavaline ja käibki suurte projektide juurde.

Taavi Aas selgitas Delfile, et need kinnisvaraarendajad võivad samasuguse laenu saamiseks KredExi poole pöörduda. "Kui vastatakse KredExi poolt seatud tingimustele, siis kindlasti on võimalik laenu saada," rääkis ta.

Mis puudutab laenu erakordset soodsust, siis Aas põhjendas, et ka riik on tänaseks saanud väga soodsa laenu. "Praktiliselt null-intressiga ja ma ei näe ühtegi põhjust, miks riik peaks seda laenu kriisimeetmena edasi laenama mingisuguse suure vaheltkasuga. Kuna tegemist on majanduse elavdamise meetmena, tuleb seda teha nii, et see tõepoolest töötaks," selgitas ta.

Helme: laenu võinuks anda ka Patarei projektile

Ka Helme pooldab säärast laenu andmist väga. "Mina olen jätkuvalt veendunud, et KredEx peaks seda raha, mis me lisaeelarves eraldasime, kiiremini ja suuremas mahus välja laenama, et Eesti majandust elavdada.

Helme rääkis, et mida rohkematele ettevõtetele suudetakse turule mõistliku hinnaga laenu pakkuda, seda parem. "Seda vähem on õhus küsimus, et kes sai ja miks sai erikohtlemist. Kui kõik saavad, kel vähegi mõistlik ja toimiv äriplaan ja ei saa praegustes tingimustes laenu peale, aga aasta tagasi oleks saanud, siis ei teki küsimust, et kuidas ikkagi nemad said ja teised ei saa," selgitas Helme.