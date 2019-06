VIDEO | Taavi Aas kohtumisest Vene transpordiministriga: üle pika aja said kaks riiki sellisel tasemel kokku

"Ma arvan, et meil oli väga edukas kohtumine, sest üle pika aja said kaks riiki sellisel tasemel kokku," ütles Aas Peterburi ärifoorumil Delfi ajakirjanikule.

Tema sõnul oli kõige tähtsam see, et nad leppisid Vene föderatsiooni transpordiminister Jevgeni Ditrihhiga kokku, et riikidevaheline transpordikomisjon uuendab oma tööd. "Meie jaoks väga tähtis, et Vene pool nimetaks omapoolse juhi komisjonile," lisas Aas.

Eesti majandus- ja taristuministri sõnul saab selles komisjonis juba rääkida konkeetsetest projektidest, lepingutest ja probleemidest, mis Eesti jaoks olulised on. "Meie jaoks kõige tähtsam on, et see transpordikomisjon tööle hakkab," rõhutas Aas.

Lisaks sellele rääkisid kahe riigi ministrid mitmetel teiste teemadel, näiteks raudtee otseühenduse kokkuleppe uuendamise, maanteetranspordi korraldamise kokkulepe ajakohastamise ning lennu- ja laevaühenduste teemadel. Aas tõstatas ka liisinguautode piiriületuse probleemi, millele Venemaa lubas tolli tähelepanu pöörata. Konkreetsed lahendused peaks juba sündima transpordikomisjoni töö käigus.

"Minu jaoks oli päris huvitav vaadata juba ka eile, et ka Moskva linnavalitsuse minister rääkis sellest, et ollakse väga huvitatud kiirrongidest Moskva ja Tallinna vahel. Loomulikult meie jaoks oluline on Peterburi-Tallinna vaheline suund. Nii et ma arvan, et sel komisjonil saab tööd olema küll," lausus Aas.