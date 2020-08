VIDEO | Taavi Aas: lennuliiklus tuleb taastada eelkõige sõlmjaamadega

Täna esitas hotellide ja restoranide liit valitsusele taotluse, et hoida ära 15 000 inimese koondamine. Aas ütles, et on taotlusele saanud vaid pilgu peale heita, kuid lisaks palgatoetusele olevat liit välja käinud vautšerite idee. Välismaal on mõnes riigis tegutsetud sääraselt, et täisealistele kodanikele antakse riigi poolt teatud väärtusega vautšer, mida saab koduriigi hotellides-majutusasutustes kasutada.

Aas kõneles ka lennuliikluse taastamisest ning märkis, et otseühendus luuakse sõlmjaamadega. Kindlaid sihtkohti Aas ei soovinud enne otsuse langetamist välja tuua.