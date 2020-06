VIDEO | Tallinn saab uue trammiliini kolme aasta pärast: trammitee ehitamine sadamani läheb maksma kuni 20 miljonit

Tallinna linnavalitsus kuulutas välja EL-i Rail Baltica ning riigi ja linna ühisrahastatava Vanasadama uue trammiliini projekteerimishanke, mis on aluseks sadamat Rail Baltica terminali ja lennujaamaga ühendavaks kahe kilomeetri pikkuseks trammiühenduseks.

Vanasadama trassitee jääb samaks lennujaamast kuni kesklinna Gonsiori tänavani, pärast mida lahkneb olemasolevast Gonsiori tänaval. Edasi kulgeb trassitee Gonsiori tänavalt Laikmaa tänavani ning sealt edasi Laikmaa ja pärast Narva maantee ületamist Hobujaama tänavale, üle Ahtri tänava ning risti üle Laeva tänava Kuunari tänavale, mööda Kai tänavat A-terminalini, pöörab seal tagasi mööda Logi tänavat Rumbi tänavale, jõudes piki Kursi tänavat Põhja puiesteele ning sealt Mere puiesteele, kus toimub ühinemine tänase trammitaristuga.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul elanike arv pealinnas üha kasvab, samas on linnatänavate läbilaskevõime paraku piiratud. „Sellepärast keskendume täna ja ka tulevikus nii trammiliikluse kui ka ühistranspordi arendamisele laiemalt. Nii on Tallinn kui 2022. aasta Euroopa Rohelise Pealinna finalist juba aastaid tagasi seadnud suuna sellele, et rakendada üha nutikamalt ja keskkonnasõbralikult ühistransporti. Ka kavandatav trammitee trass seab prioriteedi ühistranspordile, muuhulgas bussiliiklusele, sest projekteerimistingimused näevad ette kogu liini ulatuses ka bussiliikluse tagamise,“ märkis Kõlvart. „Kiire trammiühenduse rajamine Tallinna lennujaama ja Vanasadama vahel on üheks oluliseks etapiks suuremast visioonist Linnahalli ja Vanasadama piirkonna ning sealse linnaruumi arendamisel.“

Kõlvart rõhutas, et lennujaamaga ühenduseks tuleb täiesti uus trammiliin. "Kopli liini tramme ei plaanita suunata läbi uue trammitrassi osa. Need jäävad sõitma mööda senist trassi," ütles Kõlvart.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on Vanasadama trammiliin osa laiemast ühenduvuse parendamisest läbi Rail Baltica projekti. “Trammiga oleme lennujaama juba mitmeid aastaid saanud sõita ning tänaseks tundub see iseenesest mõistetav, et see trammiliin oli vajalik mitte ainult RB jaoks, vaid ka Tallinna terviklikkusele. Arvan, et uus trammiliin võib olla veelgi olulisem, kuna loome uusi ühendusi juba kesklinna ning ka üha areneva Admiraliteedi basseini piirkonna juurde. Uue trammiteega jooksevad tulevikus kõik transpordiliigid RB Ülemiste terminali, mis muutub ka kogu liikluse tuiksooneks."