VIDEO | Tallinna hipodroomi viimsed päevad praeguses asukohas. Enne, kui selle neelab uhke kinnisvaraarendus

Praegu laiub Tallinna hipodroom veel megasuurel maa-alal väga magusas kohas keset linna. Ajalugu näitab, et edukas on hobuste võiduajamise äri olnud vaid periooditi. Viimasel ajal käivad seal vaid üksikud entusiastid. Aastate jooksul on ala põhjustanud mitmeid vaidlusi ja skandaale, milles tegi Ärileht juuni keskpaigas ka põhjaliku ülevaate.

Saja-aastase ajalooga kompleks, mille viimaseks omanikuks oli Alfa Property, on tänaseks suuremas osas läinud EKE AS-i kätte. Tuntumatest ärimeestest on selles firmas osalus näiteks Koit Uusil ja Endel Pallal. Tegu on arendajaga, kes on hipodroomi vahetuslähetusse rajanud näiteks Pipedrive’i ja Telia hoones.

Hipodroomi asemele kerkib mitu ärihoonet

EKE AS-i arendusdivisioni juht Karl Ader rääkis juunis Ärilehele, et hipodroomi krundile on plaanitud neli ärihoonet – ühte neist kolib Elisa – ning piirkonna välja arendamine on jagatud kolme etappi. Esimese raames valmibki Elisale mõeldud hoone, mis on sama suur kui Pipedrive’i ja Telia hooned kokkupandult.

Hipodroomi 250 000-ruutmeetrine krunt sai juuni alguses palju meedia tähelepanu ka Keskerakonnale tehtud 50 000 euro suuruse annetuse looga seonduvalt. Lisaks andis praegune arendaja meedia vahendusel teada, et on linna käest saanud kõik vajaliku, et projekteerima hakata, aga abilinnapea Kalle Klandorf teatas selle peale, et arendaja valetab ja survestab linna.

Hiljem selgus, et projekteerimistingimustes pole veel täpseid tehnilisi lahendusi sätestatud, vaid need koostatakse projekti käigus, mistõttu peab arendatava ala sademevee ärajuhtimise projekt saama Tallinna linna ja ka vee-ettevõtte kooskõlastuse. Juuni keskpaiga seisuga ei olnud arendaja pakutud lahendused kooskõlastust saanud.

Tänane Tallinna hipodroomi pidaja, Hipodroom OÜ on sõlminud lepingu aga ehitusfirmaga YIT, kes on alustanud uue kompleksi ehitust Saue valda Tuula külla. Uus hipodroom peaks seal valmima juba aasta lõpuks.

Ehitustööde käigus kuivendatakse uus hipodroomi maa-ala ning rajatakse sadeveesüsteemid, mille jaoks paigaldab ehitusfirma 900 meetri jagu truubi- ja sadeveetorusid ning 2,3 kilomeetrit denaažitorusid. Samuti rajatakse hipodroomi alale teed ja parklad külastajate sõiduautodele, mootorratastele ja bussidele, hobutreileritele ning teenistujate sõiduautodele ja pealtvaatajate ala.