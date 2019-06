VIDEO | Tiit Vähi: teen kõik selleks, et Ida-Virumaal töö ei kaoks

Vähi küsis, et kui kehtestaksime sanktsioonid Lätile ja Läti meile, kas me seda võtaksime positiivse aktsioonina? „Arvatavasti mitte. Aga kui me kehtestame Venemaale, kas siis on positiivne? Ei ole,“ arutles Vähi, lisades, et Eesti ei kehtesta neid sanktsioone.

„Mitte mööda minnes sanktsioonidest on väga palju valdkondi, kus sanktsioonid meie koostööd ei takista. Ja ongi tarvis keskenduda neile valdkondadele. Ja tuleb loota, et need sanktsioonid kunagi vähenevad ja üldse ära kaovad,“ lausus Vähi.