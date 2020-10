VIDEO | Tööinspektsiooni esindaja: osa inimesi kibeleb haigusnähtude kiuste ikkagi tööle

Ta märgib, et osa inimesi kardab rahas kaotada. On neidki, kes mõtlevad selle peale, et tahavad olla tööandjale meele järgi. "Oodatakse, et tööandja kiidab, et ponnistan, kuigi olen haige."

Asutuse infoliinile on isegi helistatud ja uuritud, kas tööandjal on üldse õigus sundida koju jääma.

Miidla-Vanatalu kinnitusel üldjuhul tööandjad mõtlevad selle peale, kuidas vältida töökeskkonnas koroonaviiruse levikut (näiteks isikukaitsevahendid). On neidki, kes hüvitavad töötajatele tasu juba esimesest haiguspäevast.

Paraku on neidki juhtumeid, kus inimene tuleb välismaalt ning ei lähegi testima, mõeldes, et sümptomeid ju pole. Hiljem selgub, et ta on siiski haigestunud ja selle ka töökaaslastele edasi andnud.

Miidla-Vanatalu räägib, et tööandjatel on õigus nõuda töötajatelt infot välismaal käikude kohta. Kätt ette reisimisele tööandja panna ei saa.

Video lõpuosas on juttu ka kaugtööst ja miks tööinspektsioon selle rakendamist praegustes oludes soovitab.

