VIDEO | Tuhanded protesteerijad blokeerisid Barcelona El Prati lennujaama ümbruse ning paljud lennud tühistati. Probleeme ka Girona lennujaama lähistel

Ilta-Sanomat kirjutab, et tuhanded meeleavaldajad marssisid lennujaama poole, et blokeerida juurdepääs terminalidele, teatas politsei esmaspäeval. Osad meeleavaldajad pääsesid ka terminalidesse sisse, ent relvastatud politseinikud tõrjusid nad tagasi.

Vahepeal seiskus ka metroo- ning rongiliiklus linna ning lennujaama vahel, ent praeguseks on see taastunud. Protesteerijate tõrjumiseks on pidanud korravalvurid kasutama näiteks veekahureid ning kümned meeleavaldajad on avaliku korra rikkumise pärast vahistatud.

Segaduse tõttu on ära jäänud kümneid lende. Lennujaama kodulehelt nähtub, et probleeme on siiani ja osad öised lennud on tühistatud, siiski on olukord tasapisi paremaks muutumas. Ühtegi lendu El Pratiist Tallinnasse lähiajal ei suundu.

Girona tänavad olid protestante täis

Lugeja Anne kirjutas, et probleeme on ka Girona lennujaama ümbruses. "Olime täna Matarós, et sõita tagasi Gironasse. Poolel teel paluti rongist lahkuda, kuna demonstrandid on blokeerinud raudtee. Kas täna rong veel edasi sõidab, ei osatud öelda ei rongis ega Baseli infos. Bussidega seigeldes jõudsime Gironasse," kirjutas ta. "Girona lennujaama läheduses olid suured ummikud kiirteel ja ka lennujaama suunduval teel. Olukord ikka väga kurb, sest vähe oli inglise keelt oskavad teenindajaid ja ega meiegi inglise keel sorav ole. Girona tänavad oli protestante täis, kellest enamik noored. Bussi- ja raudteejaamas oli juba hommikul tugevdatud kaitse. "