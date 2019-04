VIDEO | Ühe ajastu lõpp: Skype muutus lõplikult Microsoftiks

Microsofti Eesti arenduskeskuse juhi Tanel Ermi sõnul on see sümboolne muutus. "Tänu Skype'i edule ja siinsele tugevale meeskonnale on maailma juhtiv tehnoloogiahiid rajanud Eestisse oma arenduskeskuse. Skype'i pärand on jätkuvalt osa meie igapäevaelust, millele tuginedes oleme juba mõnda aega arendanud ka teistele Microsofti toodetele vundamenti," selgitas Tanel Erm.

Microsofti Eesti arenduskeskuse põhifookus on intelligentne, pilveteenustel põhinev infrastruktuur, mis võimaldab miljonitel era- ja äriklientidel suhelda Skype'i, Skype for Businessi ja Microsoft Teamsi rakenduste kaudu. Erinevalt Skype'i algaastatest on arendustegevus koondunud ümber pilvepõhiste mikroteenuste, mida kasutatakse Microsofti globaalses tooteportfellis ja tarkvaraarenduses laiemalt.

Märtsi lõpu seisuga kuulub Microsofti Tallinna ja Tartu meeskonda ligi 300 inimest.

Skype'i tähendus on Eesti jaoks olnud märgiline. Skype oli esimene start-up, kus tegutsesid Eesti insenerid ja arendajad ning millest kasvas välja miljardiäri. Paljud tänaste edukate start-up'ide ja tehnoloogiaettevõtete eestvedajad said hulga kogemusi ja tuule tiibadesse just Skype'ist.