VIDEO | Uhked penthouse'id ja haned-Navalnõi toob välja, kuidas Venemaad tegelikult valitsetakse

15-minutilise videoloo eesmärk on näidata, et riik vajab valitsemises muutusi. „Vaadake ja minge valima, sest muidu ei vabane me kunagi temast ega tema kloonidest,“ räägib Navalnõi.

Vladimir Putin on Venemaa president, kes ongi Navalnõi sõnul loonud praeguse süsteemi, kus riigiametnikud saavad heaolu nautida ning need ametnikud omakorda tagavad Putini režiimi püsimise.

Venemaa nn peremehena, kelle sarnaseid on Venemaal igas omavalitsuses, toob Navalnõi välja Moskva abilinnapea Pjotr Birjukovi. Ta on tüüpiline kogenud juht, kes on kogu elu olnud ametnik. Vahetunud on linnapead, presidendid ja isegi riik, kuid tema töötab jätkuvalt riigiametis. Pole vahet, kes on pukis, kuid tema toetab valitsevat võimu. Saades vastu isikliku heaolu. Tagades sellega endale hüved ning silmapaistva materiaalse heaolu.