VIDEO | Ukrainlasi tervitanud tööandjad: ootasime neid väga! Eestis ripuvad töökuulutused üleval, keegi ei reageeri

Eile pärastlõunal maandus Tallinna lennuväljal lennuk, mis tõi Ukrainast Eestisse 170 võõrtöölist. Põllumajandusettevõtjatele on nad kauaoodatud abivägi, kuid enne põllutöödele saamist tuli neil lennujaamas anda koroonatest ja tuleb veel kaks nädalat oodata enne kui tööle saab hakata. Tööandjatele on see ikkagi hea uudis.

„Me ootasime neid juba väga,” ütles põhiliselt teravilja kasvatava Sadala Agro haldusjuht Liana Anton. „Talvel olid nad kodus, pidid kevadel tagasi tulema, aga siis – nagu isegi teate – tuli koroona. Nüüd tulid nad kohe esimesel võimalusel siia.” Üheksa töötajat hakkavad pärast kahenädalast karantiini tööle lüpsilaudas, kuivatis ja kombainil.

„Meil on karantiini ajaks toitlustamine organiseeritud, et nad ei peaks ringi käima,” rääkis Anton. „Üürisime sellise puhkemaja, mis on tervenisti nende päralt, neil on seal kõik asjad olemas: dušš, saun, WC, köök.”

Anton tõdes, et Ukrainast töölisi tuua on võrdlemisi kallis – üks pilet eilsele lennule maksis 190 eurot ja ka karantiiniajal tuleb töötajate elamiskulud hüvitada. Ometi leiab ta, et see oli ainus lahendus.