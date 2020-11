VIDEO | Ülemiste City uus rohehoone viib talendid Põhjamaalt troopilisele Bali saarele

Võidutöö tegi eriliseks viis, kuidas keskkonna ja töötajate tervise kaitsmisele läheneti ja need lahendati. „Tänapäevastes büroohoonetes pahatihti tekkivad tervisemured on meile kõigile teada. Peamiselt tulenevad need vähesest välisvalgusest ja liigsest õhu kuivusest," selgitas Allmann.

Korruste planeerimisel on lähtutud funktsionaalsusest, mis lubab pindasid vastavalt rentniku soovile hõlpsalt ümber kohandada. Ühest kavandatud korrusest loobumine oli samas emotsionaalne otsus - selle arvelt tulevad hoone 11 korrust kõrgemad, avaramad ning valgus- ja õhuküllasemad.

Läbi kahe korruse kõrguvas troopikaaias küündib õhuniiskuse tase 80% ja temperatuur 28 kraadini. „Troopikasse paigaldatavad nn. pesad pakuvad suurepärase võimaluse sotsialiseerumiseks ja tiimidele välkkoosolekute pidamiseks. Aga ka üksinda silmad sulgedes saab ette võtta lõõgastava reisi Põhjamaa kargusest troopilisele Bali saarele. Meie nägemuses üks tulevikubüroo just selline olla võikski," tõi Nõlvak välja.

Abilinnapea: igati rohepealinna vääriline kontseptsioon

"Ülemiste piirkond on tuleviku Tallinna värav. Alates 2006. aastast on Tallinn võtnud suuna roheliseks pealinnaks kasvamisele, mis tähendab säästlikkust ja loodussõbralikkust igas valdkonnas. Linna keskkond peab olema roheline nii väljast kui seest ning sestap on Alma Tominga maja kontseptsioon igati rohepealinna vääriline," lausus Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

Hoonele on omistatud energia- ja keskkonnasäästlikkuse LEED® kuldsertifikaat, paigaldatakse päikesepaneelid ning linnakus esimene kaugkütte- ja jahutuse süsteem.