VIDEO | Vaata, kuidas Eesti Energia juht põikleb Ida-Virus tekkinud kriisi vastutuse küsimusest korduvalt kõrvale

"See, kas ta on kriis või mitte kriis – loomulikult ega igale töötajale, kes töö kaotab, on ta väga suur probleem –, aga me teeme selle kindlasti selgeks. Me usume, et see 700MW on Eesti varustuskindluse jaoks vaja. Nende elektrijaamade elu ei lõppe homme. See kestab ikkagi edasi,” sõnas Eesti Energia juht.

Korduva küsimuse peale, kui palju tema energiafirma juhina isiklikult vastutab tänase tööjõukriisi eest, juhtis Sutter jutu Eleringi peale, öeldes, et võrguettevõtte on see, kes vastutab Eestis elektrituru korralduse ja varustuskindluse eest.

"Ja kui Eleringi juht on öelnud, et ta ei saa täna turumoonutust kõrvaldada, sest siis võib kannatada varustuskindlus, siis ma natuke olen imestunud, laiutan käsi, aga ega ma sellega palju ei saagi peale hakata," lausus Sutter.