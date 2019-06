VIDEO | Vene blogija Ilja Varlamov soovitab Narvale ja Ivangorodile kupli peale ehitada: tuleks lahe muuseum

Ilja Varlamov on Eesti lugejale tuttav tema varasematest Eesti-teemalistest videotest, ta on näiteks võrrelnud eluolu siin- ja sealpool piiri ning leidnud Narva Ivangorodist mõneti nüüdisaegsema olevat.

Reisumees jõudis mäletatavasti ootuspärasele järeldusele, mida ta ka oma lugejaskonnaga jagas: Ivangorod on kole ja käestlastud, nii et lausa piinlik, linn-autoparkla, kus pole teha muud, kui kimada kiiresti Eesti või Piiteri poole, Narva seevastu on aga päris linn, hoolitsetud ja viisakas.