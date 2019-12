VIDEOD | Austraalia ostukeskuses said inimesed tasuta jõulukinkide jagamisel tõsiselt viga

Pea paarkümmend ostlejat sai esmaspäeval, 23. detsembril tõsiselt viga tasuta jõulukinkide jagamisel, mis leidis aset Westfield Parramatta ostukeskuses Sydneys, kirjutab Austraalia uudisteportaal news.com.au, jagades ühtlasi ka ühte videot toimunust.

Jõuluõhupallide rahva sekka laskmise aktsiooniga tähistati 33-tunnise ostumaratoni algust, mille jooksul said inimesed oma viimaseid jõuluoste teha. Õhupallide sisse olid peidetud erinevad ostukeskuste kaupluste kinkekaardid ja vautšerid, millega tahtis keskus innustada inimesi kogu öö jõulukinke šoppama.

Erinevad Austraalia uudisteväljaanded jagavad kohalolijate videoid sellest hetkest, kui tasuta kinke sisaldavad õhupallid rahvamassi sekka lastakse ning mis pärast seda lahti läks. Neis on näha, kuidas oma sadakond inimest koguneb õhupallide alla, kuid niipea, kui need lahti lastakse, hakkab rahva seas tohutu rüselemine, mille käigus kukutakse üksteise otsa. Nende hulgas on ka üks jõuluvana kostüümiga mees.

7NewsSydney videos on näha ka, kuidas üks inimene, kes ise rahva seas on, seda kõike filmib ning niipea, kui õhupallid alla rahva sekka lastakse, kukub ta ise selili maha, kuid saab õnneks üsna ruttu tagasi jalgele. Intsidendi tulemusel viis kiirabi viis inimest haiglasse ning 12 said kohapeal abi, andis NSW kiirabi esindaja teada.