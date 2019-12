VIDEOD JA FOTOD | M.V.Wooli kalavabriku toetusmeeleavalduse korraldaja: tehases valitsev kurbus ja teadmatus on masendav

Süüdlasena nägid kohaletulnud veterinaar- ja toiduametit (VTA). Meeleavalduse tipphetkel võis kohapeal olla hinnanguliselt kuni 70 inimest. Torkas silma, et suuremas osas polnud tegu M.V. Wooli töötajatega, vaid laiemalt riigis pettunud isikutega ja EKRE toetajatega.

Ehkki varem on korraldaja rõhutanud aktsiooni apoliitilisust, astusid kõnedega üles EKRE poliitikud Peeter Ernits, Kersti Kracht ja Kalle Grünthal.

Meeleavalduse korraldaja Katrina Allikmaa rõhutas, et tema ei ole ühegi parteiga seotud, kui on poliitikutega nõu pidanud.

“Ma olen paaril eelneval päeval (poliitikutega — toim) rääkinud ja oleme mõtteid vahetanud, aga ükskõik kelle poole ma pöördun, kohe arvatakse, et see on mingi tellimus. Ma tahaks teha koostööd nendega, kes liigutavad, aga võib juhtuda, et nad lihtsalt kukutatakse,” märkis Allikmaa.

Ta avaldas lootust, et teda ja teisi M.V Wooli töötajaid võetakse kuulda.

Allikmaa rääkis, et M.V Wooli Vihterpalu tehases valitseb kurb meeleolu. “Eile läksin sinna ise kohale, võtsin telefoni kaasa, et teha oma grupile enne tänast üleskutse. Need emotsioonid, see kurbus ja teadmatus oli masendav,” kirjeldas ta.

Ta sõnas, et ei näe, mis tehases sees toimub, kuid ta teab, et VTA on agressiivne.

Olukorra lahendamiseks pakkus Allikmaa, et rahvas tuleks kokku koondada ja üheskoos edasine tegevusplaan koostada.

Tema hinnangul peaksid kaitsepolitsei ja prokuratuur VTA tegevust uurima.





EKRE tahab luua erikomisjoni