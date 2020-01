VIDEOD | Veider hitt. Korea perekond teenib meeletuid summasid sinu lapse lemmikloo pealt

„Baby Sharki" võis kuulata isegi USA pesapalli World Seriesi mängul, kui Washington Nationalsi fännid seda nakkavat laulu laulsid ja üheskoos originaalvideost tuntud liigutusi tegid. Selle põhifraas kõlab: Baby Shark, doo-doo-doo-doo-doo-doo". Aga see ei ole populaarne vaid Põhja-Ameerikas. Näiteks Liibanonis sai laul kuulsaks, kui protestijad laulsid seda hirmunud väikelapsele. „Baby Shark" on üks enim vaadatud videoid YouTube'is 4 miljardi vaatamisega. See ei ole uus laul ega video - esmakordselt jõudis see avalikkuse ette kolme aasta eest.

Laulukese taga on Korea perekond ja nad on sellega teeninud juba 125 miljonit dollarit. Kim Min-seok on SmartStudy kaasasutaja. Selle hariduse valdkonnas tegutsev haru Pinkfong andis „Baby Sharki" video välja 2016. aastal. Pinkfongil on täna YouTube'is üle 27 miljoni tellija. Videos on näha tüdrukut ja poissi laulmas haiperekonnast ja löömas käsi kokku nagu need oleks hailõuad.

Esmakordselt muutus laul viraalseks 2017. aastal, kui inimesed hakkasid massiliselt postitama videoid, kus nad ise „Baby Sharki" järgi tegid ja panid juurde #babysharkchallenge. 2018. aastal jõudis laul isegi Suurbritannia lauluedetabeli TOP 40 hulka, maandudes 37. kohal. Praegu käib USAs näiteks „Baby Shark Live" tuur.