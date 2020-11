Videomängude äri saab toetust: värske uuring kinnitab, et mängimine toetab vaimset tervist

See on esimene kord, mil ülikooli teadurid mängijate reaalsete andmetega töötada said ning uuring seab kahtluse alla arvamused, et videomängud kahjustavad vaimset tervist, kirjutab The Guardian.

Uuringu tulemused kinnitavad, et rohkem videomänge mänginud inimesed tundsid end paremini.

Kui varasemad uuringud tuginesid inimeste enda esitatud mängimise aja andmetele, mis tegelikku elu väga ei peegeldanud, siis seekordses uuringus said teadlased tänu internetipõhisusele siduda psühholoogilise küsimustiku tegelike mänguandmetega.

Uuringu juht Andrew Przybylski tõdes, et projektiga alustades oli ta väga üllatunud, kui vähe mänguettevõtted oma mängijate kohta andmeid koguvad ning kui vähe eelnevates mängude potentsiaalset kahju tuvastanud uuringutes tegelikke andmeid kasutati. Uuring tuvastas, et neli tundi Animal Crossingut mänginud inimene oli oluliselt õnnelikum, kuid see on Przybylski sõnul huvitav seetõttu, et varasemad uuringud olid nii halvasti läbi viidud.

Uuringus tugineti kahele laiale kasutajate grupile ning igas eas mängijatele mõeldud nn hea tuju mängule: Nintedo sotsiaalse simulatsiooni sarjale Animal Crossing ning Electronic Artsi Plants vs.Zombies: Battle for Neighborville.

Sestap kinnitavad uuringu läbiviijad, et teistsugused mängud võivad anda vähem rõõmustava tulemuse.

Uuringu läbiviijad loodavad anda videomängude sõltuvust ning üldisesse digimaailma kahjulikku mõju puudutavatesse diskussioonidesse kvaliteetsemat panust.