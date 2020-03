VIDEOMEENUTUS | Millise hinnangu andis nädala eest Tallink Stari kapten esimesele Saksamaa laevareisile?

„Ettevalmistusaeg oli väga lühike, muutmist vajasid mitmed meresõidu dokumendid, tunnistused. Meeskond vajas komplekteerimist. Muuta tuli kõik navigatsiooniks ja opereerimiseks vajalik, aga siiamaani on kõik läinud kõik plaanipäraselt,” rääkis möödunud laupäeval mõned tunnid enne Paldiski sadamasse jõudmist Tallink Stari kapten Meelis Puura.

Seda, et kahetunniseid sõite tegev Star peab end kiirkorras ümber lülitama 20-tunnisteks sõitudeks Eesti ja Saksamaa vahel, said nii laeva kapten kui meeskond teada 24 tundi enne 19. märtsi õhtul aset leidnud väljasõitu. Tallinna Vanasadamast lahkumise eel tangiti laeva kütusepaagid täis. Saksamaa poole asuti teele samal kiirusel, millega tavaliselt Tallinna ja Helsingi vahet sõidetakse, küll aga poole väiksema meeskonnaga.

„Kindlasti on ka neid momente, mida me saame siin liinil opereerides ka parandada,” ütles Puura, viidates ennekõike koostööle sadamatega. „Aga valmisolek on olnud igati positiivne,” rõhutas Tallinki laeva kapten. Kui tavaliselt on Stari pardal 150 meeskonnaliiget, siis esimest Saksamaa sõitu teenindas 73 inimest.

„Meeskonna poole pealt on kõik hästi, laevapere liikmed on kõik sisse elanud. Keegi ei ole kurtmas käinud, et midagi oleks väga valesti või teistmoodi,” sõnas Puura. Kuigi Tallinki kapten tõdes, et esimese Saksamaa reisi täituvus oleks võinud olla parem, märkis ta, et ehk toob intensiivsem ja sügavam teavitustöö sellele ajutisele liinile ka rohkem autosid ja inimesi.