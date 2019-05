Vihm tekitas Sõnajalgadele Aidu tuulepargis poole miljoni eurose kahju. See lubatakse riigilt välja nõuda

Eile anti kolm ja pool tundi pärast palvet arendajale luba generaator koormakattega katta, kuid selleks ajaks oli see saanud juba ulatuslikke veekahjustusi.

„Oleme algusest peale rääkinud, et raskenevad ilmastikuolud võivad kaasa tuua kahjusid tuulikutele, mistõttu tuleb montaažitööd ohutuse tagamiseks ilmtingimata viivituseta lõpule viia. Paraku pole TTJA seda meile võimaldanud. Tulemus on nüüd käes - üks Aidu tuuliku generaator sai eile pöördumatuid veekahjustusi,“ sõnas Eleon AS juhatuse liige Oleg Sõnajalg. „Vihmavee sattumine püsimagnet generaatorisse põhjustab tõsiseid probleeme generaatori mähistele, magnetitele ja elektroonikale.„

Arendaja teatas Aidu tuulikute montaažitööd peatanud TTJA-le võimalikust ohuallikast vihmavee näol eile kell 10.53, tuginedes ilmateenistuse andmetele, et Aidus algavad tugevad sajud kell 12. Teates rõhutati, et kahjude vältimiseks on tarvis gondli avatud osa koormakattega koheselt kinni katta, mida polnud TTJA poolt kehtestatud viibimiskeelu tõttu olnud varem võimalik teha. Amet on seni lubanud teostada vaid loetletud töid kahe lühikese riigiametniku tööpäeva ulatuses möödunud nädalal. Eile andis TTJA soovitud töödeks loa kolm ja pool tundi pärast tungivat palvet ehk kell 14.25. Seejärel Tallinnast koheselt välja sõitnud meeskonna jõudis kohale kahe tunni jooksul, kuid selleks ajaks olid kahjud juba pöördumatud, sest vesi oli pääsenud generaatorisse.