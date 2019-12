Viie aasta pärast saab rongiga Tallinna ja Tartu vahel sõita mõnevõrra kiiremini

"Viie aasta pärast võtaks see aega üks tund ja 44 minutit," ütles Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee ERR-ile, vastates ajakirjanik Arp Mülleri viitele, et praegu sõidab ekspressrong sama maa tunni ja 55 minutiga. Praguste tööde järel Tallinna - Tartu liinil on kavas viia kiirused 140 km/h, märkis Laidvee.

"Kui vaadata pikemas perspektiivis siis võiks see võtta poolteist tundi, aga see eeldaks maksimaalse kiiruste tõstmist 160km/h-ni," lisas Laidvee.

Tema sõnul võimaldaks raudtee sõita ka suurema kiirusega, aga küsimuseks on ülesõidud ja juhtimissüsteemid. "Teiseks nõuab 160-ne kiirus ka laugemaid kurve, sellest tekivad aga juba maaküsimused," tõdes Laidvee.

Põhimõtteliselt võib Elron tõsta kiiruseid kuni 160 km/h, nende edasine suurendamine läheb juba väga kalliks, lisas ta.

