Viie tehnoloogiahiiu uskumatud numbrid. Kui palju teenivad nad töötaja kohta kasumit ja käivet

Kaks suurimat veebireklaami ettevõtet maailmas - Facebook ja Alphabet, viimane on Google'i emafirma - on ammu olnud kasumlikumate tehnoloogiafirmade esirinnas. Samas, pärast meeletut värbamiste virr-varri, on mõlemad ettevõtted kukkunud ühe olulise kasumlikkuse näitaja poolest. Selleks on kasum töötaja kohta.

Väljaanne The Information võttis vaatluse alla viis suurimat tehnoloogiafirmat - Alphabet, Facebook, Apple, Amazon ja Microsoft. Kui võtta selle aasta kolmas kvartal, mis lõppes 30. septembriga, siis oli see Alphabeti jaoks viletsaim kolmas kvartal pärast 2014. aastat. Seda siis, kui vaadata just kasumit töötaja kohta. Facebooki sama näitaja oli sama madalal viimati 2015. aastal. Samal ajal on mõlema ettevõtte töötajate arv kasvanud hüppeliselt.

Kes juhib?

Facebook genereerib aga langusest hoolimata siiski kõige enam kasumit töötaja kohta. Kolmandas kvartalis oli see 141 552 dollarit. Apple on teisel kohal 99 898 dollariga töötaja kohta. Facebooki põhiäri ehk reklaamimüük toob kaasa kõrgemad marginaalid kui Apple'i riistvara müük.

„See näitab nii mõndagi selle kohta, kui eriline on Facebooki ärimudel," ütles analüütik Mark Mahaney.

Kasum töötaja kohta näitab hästi nii seda, millised on tehnoloogiagigantide marginaalid, aga ka seda, kui efektiivselt need ärid üldiselt tegutsevad. Selline meetod on eriti hea võrdlemaks sama valdkonna ärisid. Aplhabet jäi gigantide seas neljandaks, 61 948 dollariga, samas teenivad ka nemad oma tulu peamiselt reklaamimüügist.

Alphabet panustab tulevikku

Viimastel aastatel on Alphabet süstinud raha uutesse äridesse, mis ei ole veel erilist käivet tegema hakanud. Näiteks Waymo isejuhtivate autode üksus ja Wingi drooni teel kauba kohale toomise teenus. Nad ise nimetavad selliseid rahapaigutusi oma majandusaruandes „muudeks panusteks".