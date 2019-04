Viiendik Eesti kodulaenuturust otsib uut omanikku: lisaks Danskele on müügis ka Luminori laenud

Väidetavalt soovib Luminor vähendada jõuliselt oma positsioone, mille saavutamiseks on üks samm loobuda vähemalt osaliselt oma eluasemelaenude portfellist.

Põhjuseks on nii asjaolu, et kui DNB ja Nordea Luminoriks liideti, olid viimase kodulaenu tingimused väga kliendisõbralikud, mistõttu pole toona antud laenud enam kuigi tulusad, kuid teiseks on Luminori laenude ja hoiuste tasakaal kehv, mistõttu aitaks laenuportfelli osaline müük olukorda parandada.

