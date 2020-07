Viimane aeg karmimad piirangud kasutusele võtta? Korteriühistud otsivad Airbnb kaudu majutujate eest kaitset juba ka sundvõõrandamisest

„Siin on ju olnud reaalne näide, kus üürnik lõhkus ära armeeritud klaasiga välisukse, et tuppa saada, kuna kaotas võtmed öösel ära,” kirjeldas korteriühistute liidu juhatuse liige Urmas Mardi reedel Ärilehele, millist peavalu võivad külaliskorterites majutujad ülejäänud majarahvale põhjustada. Kuigi selle konkreetse maja korteriühistu võttis vastu otsuse, et ühtegi korterit enam lühiajaliselt välja üürida ei luba, siis Mardi hinnangul ükski ühistu seda tegelikult ära keelata ei saa.

„Korteriühistul pole seda pädevust. Kui nüüd seadust muuta, siis jah, see pädevus tekib,” lisas ta.

Ka rääkis Mardi, kuidas korteriühistud on pöördunud liidu poole juba ka küsimusega, kuidas sellist korterit omaniku käest ära võtta. „Probleem on ju olemas, kui inimesed on rahulolematud ja pidevalt helistavad, küsivad, mida teha – kuidas sundvõõrandada – ja pidevalt võtavad erinevaid otsuseid vastu,” selgitas korteriühistute liidu esindaja. „Siin on väga hullusid näiteid,” lisas ta.