Viimane Moskvasse jäänud lääne investor elab nüüd vangistuses

Vaatlejate sõnul saadab see selge sõnumi, et ligi 20 aastat Vene presidendina võimul olnud Putin suhtub täiesti külma kõhuga välisinvestoritesse, keda ta kunagi väga riiki üritas meelitada. Samas endine finantsminister Aleksei Kudrin, kes on olnud ka Putini nõunik enne tema presidendiks saamist, nentis selleaastasel Peterburi ärifoorumil, et Calvey vangistus šokeeris Vene majandust, põhjustades järsku kapitali väljavoolu riigist.

Aastaid on Calvey olnud viimaseks hääleks kõrbes, kes on kaitsnud Venemaad lääne eest. Tema sõnul on lääs Venemaad valesti mõistnud ning kõik õuduslood, mida paljud teised lääne investorid kirjeldasid, oli vaid liialdus.

Patricia Cloherty, kes lahkus juba 2013. aasta alguses oma investeerimisfirmaga Delta Private Equity Partners Vene turult, ütles, et Calvey oli olnud viimane ellujääja (last man standing – ing k).