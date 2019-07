Viimane tööline lahkus väidetavalt ööpäev enne Kalamaja tööstushoone laupäevase põlengu puhkemist

Põhja Päästekeskuse esindaja sõnul tekkis probleem tööstushoones, mida praegu ei kasutata. Tuletõrjujad sisenesid sellesse ja teatasid, et seal põlevad autod. Autosid oli kokku 40-50, 4-5 neist põlesid täielikult maha.

Ühe versiooni järgi plahvatas propaaniballoon. Küsitletute sõnul oli selles piirkonnas talvel tihti tunda gaasilõhna, ilmselt köeti sellega ruume. Põlengu täpse põhjuse selgitab välja uurimine.

Hoones, kus põleng toimus, oli varem valutehas. Mis seal praegu on, valvur ei teadnud, sest selles piirkonnas on palju erinevaid rentnikke. Tõenäoliselt ei ole see autoremonditöökoda.

Valvur ütles, et ei tea, miks tulekahju puhkes, aga märkis, et plahvatuse tõttu lendasid lao esimesel korrusel eest aknad.

Üldiselt nendes kohtades ohutusreeglitest kinnipidamist kontrollitakse. Miks plahvatus toimus, ei ole teada.

Valvuri sõnul ei olnud leegid suured, aga suitsu oli palju. Tõenäoliselt põles plastik.

Valvur ütles ka, et meedias avaldatud fotod prügist on poole aasta tagusest ajast. Prügi koristatakse järk-järgult.

Ühe versiooni järgi lahkus viimane tööline 26 tundi enne tulekahju puhkemist. Täpselt ei ole aga teada, kas põlengu ajal keegi seal kohal oli.

Kust on pärit autod, ei teata, seda uuritakse.