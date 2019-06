Viinatööstur: meie probleem ei ole odav alkohol, vaid alkoholi tarbimiskultuur. Kultuur tekib siis, kui on vähem piiranguid

Ann-Marii Nergi ann-marii.nergi@arileht.ee RUS

Janek Kalvi, Liviko Foto: Tiit Blaat

Alkoholitootja Liviko juht Janek Kalvi räägib intervjuus Ärilehele, miks ta arvab, et endiselt on õige siia meelitada odavat alkoholi jahtima tulevat turisti ning kuidas odav(am) alkohol ja parema alkoholikultuuri tekkimine üksteist ei sega. Soomlaste poolt palju etteheidetud teeninduskvaliteedis Kalvi probleemi ei näe. "Aga hinnad on meil söögikohtades küll kallid, seda ma julgen küll öelda."