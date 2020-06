Viiruse epideemia pani inimesi elu kindlustama

SEB kindlustusstatistika kohaselt on näha, et perioodil, mil koroonaviirus jõudis Euroopasse ja ka Eestisse, tõusis ka elukindlustuslepingute müük 45%. „Inimloomusele omaselt hakkame me aktiivsemalt mõtlema oma kindlustundele hetkel, mil riskid on käega katsutavad. Kuni viimase hetkeni loodetakse, et minuga ei juhtu midagi," kommenteerib seoseid terviseriskide ja kindlustuse vahel SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaali juht Triin Messimas.

„Portfelli analüüsist näeme, et summad, mille ulatuses inimesed oma elu kindlustavad, on teinud kevadel 50% hüppe üles. See võib olla tingitud meie kindlustusvõtjate paremast elujärjest ja suurenenud sissetulekutest, aga ka suurematest kohustustest, mida tuleks finantseerida ka siis, kui pere on sattunud terviseprobleemide tõttu majanduslikesse raskustesse," lisas Messimas.

Statistikast ilmneb, et inimesed valivad kindlustuskaitseid hoolikamalt- lähtuvalt riskidest ning oma vajadustest. Samuti on turul oluliselt tõusnud naiste aktiivsus ning kui varasematel aastatel kindlustasid rohkem ennast mehed, siis tänaseks jagunevad uued kindlustuslepingud meeste ja naiste vahel üsna võrdselt. Viimane räägib eelkõige sellest, et naised on aktiivsemalt võtnud rolli pere tugeva finantsseisu tagamisel.