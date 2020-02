Viiruse laastav mõju: üleilmne lendude arv võib esimest korda viimase kümnendi jooksul langema hakata

Rahvusvaheline lennutranspordi assotsiatsioon (IATA) hoiatas neljapäeval, et Hiinast alguse saanud viiruspuhang võib lennufirmadele maksma minna 29 miljardit dollarit, kirjutab CNN Business. Seejuures suure osa kahjust kannavad Aasia lennufirmad.

Viiruspuhang vähendab suure tõenäosusega selleaastaste lendude arvu 4,7%, muutes sellega olematuks ka IATA varasemad lennumahtude kasvuprognoosid. Tegu oleks esimest korraga pärast 2008-2009 majanduskriisi, kui nõudlus lendude järele taas langema hakkaks.

Koroonaviirus on tapnud tänaseks juba üle 2200 inimese ja vaid 11 surmajuhtumit on leidnud aset väljaspool Hiinat. Haigusse nakatunute arv küündib üleilmselt 76 000 inimeseni. See on ka põhjus, miks mitmekümmend lennufirmat on kas tühistanud või vähendanud mandri-Hiinasse suunduvate lendude arvu.

Peking on viiruse ohjamiseks kehtestanud enam kui 780 miljonile inimesele lennukeelu. Tühistatud on ka kõik siseriiklikud ja rahvusvahelised pakettreisid.

IATA värske prognoos on võtnud muidugi eelduseks, et viiruspuhang piirdubki suuremalt jaolt Hiinaga. „Kui see levib ulatuslikumalt ka teistesse Aasia ja Vaikse ookeani riikidesse, on ka mõju teiste piirkondade lennufirmadele suurem,” märkis lennundusassotsiatsioon.

Juba on viirus hakanud mõju avaldama ka teiste piirkondade lennufirmadele. Austraalia riiklik lennufirma Qantas Airlines andis neljapäeval teada, et koroonaviirus võib nende teise poolaasta maksueelset kasumit vähendada kuni 100 miljoni dollari võrra.

Ka Air France-KLM andis samal päeval teada, et koroonaviirus võib tuua perioodi veebruar–aprill eest 216 miljoni euro võrra väiksema sissetuleku.