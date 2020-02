Viiruse levik viis nafta hinna langusesse, kardetakse laialdasi reisipiiranguid

Brenti toornafta hind püsib praegu barrelist 57 dollari piirimail, USA nafta (WTI) puhul jääb hind veidi üle 52 dollari barrelist.

Analüütikute prognooside kohaselt väheneb nõudlus kütuste järele oluliselt kui maailmas aina rohkemate viirusepuhangute avastades hakatakse piirama reisimist.

Lennundussektor on juba kokku arvutanud, et viirus võib sektori käibele tekitada 29 miljardi dollarilise augu. Eelmise nädala lõpu seisuga olid lennufirmad ära jätnud rohkem kui 200 000 lendu, neist enamus on kas lennud Hiinasse või Hiina siselennud. Samas on langenud ka lennukikütuse hinnad, mis on lennufirmadele tööjõukulude kõrval suurimaks väljaminekuks.

Lõuna-Koreas oli pühapäevaks teada vähemalt 602 haigestumisjuhtumit, mis märkis järsku tõusu võrreldes eelmise nädalaga (30 juhtumit), ja teeb sellest agressiivseima nakkuskolde väljaspool Hiinat.

Itaalias oli pühapäevase seisuga koroonaviiruse suhtes positiivse testi andnud enam kui 150 inimest - vaid mõni päev tagasi oli juhtumeid pelgalt kolm -, mis sundis valitsust panema kohustuslikku karantiini ehk sisuliselt muust maailmast ära lõikama 11 linna, kus elab enam kui 50 000 inimest.

Iraani tervishoiuministeerium teatas eile kaheksandast koronaviirusesse surnust pärast seda, kui nakatunute hulk kasvas 43-ni. Teherani teatel on koroonaviirusele sarnanevate sümptomitega haiglasse jõudnud veel enam kui 600 inimest, kelle testi tulemusi endiselt oodatakse.