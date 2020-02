Viiruse mõjud Tallinkile: Aasiast on tühistatud 20 000 reisija broneeringud

Tallinki juht Paavo Nõgene märkis, et näiteks olukord, kus Jaapanis suur kruiisilaev pandi karantiini, oli ilmselt suur viga. Kruiisilaeval vahetub tihti osa õhku, kuid osa vana õhku liigub edasi ja võib kanda viiruseid. Milline on pikaajaline koroonaviiruse mõju, pole selge, rääkis Nõgene tänasel majandusaasta tulemusi tutvustaval pressikonverentsil.

Ettevõte ei taha aga hoida kõiki mune ühes korvis ehk sõltuda vaid laevandusest. Selleks võiks veel miljardiärisid juurde teha.

Tallinkil on Burger Kingiga suured plaanid. Neid söögikohti on Baltikumis kavas avada vähemalt 50 tükki, neist tänavu esimesed kaheksa ka maismaal. Merel ehk laevadel on need end klientide seas õigustanud. Samas ei välistata, et Tallink võiks hakata Burger Kingi söögikohti ka mõnes muus riigis opereerima.

Baltikumis on kiirsöögikohtade turuliidrid McDonald's ja Hesburger, kelle aastakäive on kokku 200 miljonit eurot ja enamgi.

Maksuvaba kaubandus kui uus ärisuund

Tallinkil on suured plaanid ka maksuvaba kaubanduse vallas, milleks Singapuris on loodud tütarfirma. Tallink osales Singapuri lennujaama maksuvaba kaubanduse enampakkumisel, kuid see eelmisel korral tehinguni ei viinud. Seal proovitakse nüüd uuesti. Maksuvaba kaubandus on väga hea ja vähekapitalimahukas äri, kus tuleb pood püsti panna ja müüma hakata. Kui näiteks Singapuris saab mahud taha, siis langetab see suurema sisseostu puhul hindu kõikjal Tallinki ärides.

Uut strateegiliste võimaluste kaalumist pole kavas, milliste sõnumitega on aeg-ajalt Tallink ja Infortar investoreid pannud küsima, et mida see krüptiline väljend tähendab.