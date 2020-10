Viirusele vähem võimalust! Nii kaitsed oma töötajaid nakkuse eest

Veel aasta tagasi teadsime me kõik, et hingamisteede viirused on talve teema. Nüüd peab nakkust vältima aasta ringi.

Visiirid, kaitseseinad, maskid, kindad, usin kätepesu ja desinfitseerimine ning kavakindel käitumine on suurepärasteks isikukaitsevahenditeks olukorras, kus teadlased ja arstid alles õpivad COVID-19 tekitajast jagu saama. Seni tuleb aga olukorraga harjuda, õppida viirusega kõrvuti elama ja eespool loetletud isikukaitsevahendite kasutamine mängib Eesti taas mitte lukku panemises olulist rolli.

Üks esimesele lainele kiiresti reageerijaid oli Laimincom, kes, tulles vastu klientide nõudlusele, hakkas pakkuma visiire, kaitseseinu ja kätepuhatsusjaamasid. Tänu neile võib üsna julgelt läbi astuda Seesam kindlustusest, ONOFF kauplustest ja paljudest riigiasutustest, mille hulgas on spordihooneid, raamatukogusid ning koole.

„Nende tooted sobivad disainilt meie Apple’i premium-edasimüüja kontseptsiooniga. Seinad tehti meie mõõtude järgi ja tarne oli meeldivalt kiire,“ räägib Marilin Ilp IM Arvutitest, kus kasutatakse Laimincomi toodangut iDeali müügisalongide kassalaudadel.

Laimincomi kaitsesein Seesami müügiesinduses. Foto: Seesam Insurance AS

Uurisime Laimincomi kaitsetoodete müügiesindajalt Oliver Habakult, mille poolest on nende toodang hea ja kui ruttu praegusel kiirel ajal need üle Eesti kätte saab.

Selgitage palun, miks teilt tellitakse visiire, kaitseseinu ja kätepuhastusjaamasid?

Aeg nõuab. Kvaliteetsed kaitseseinad, visiirid ja teised sarnased tooted aitavad piirata piisknakkuse levikut ning seeläbi hoida töötajate ja klientide tervist. Praeguses olukorras on see ettevõtjate peamisi murekohti, kuidas tagada oma inimeste tervis ja firma jätkusuutlikkus. Kui konkreetselt tooteid mainida, siis näiteks meie visiirid on kergemad kui paljudel teistel, oluline detail, kui inimene peab töötama päev läbi, visiir ees. Põhjus, miks Tartu ja lähiümbruse ettevõtted meilt tellivad, on see, et vajadusel toimetame neile kauba ise kohale, vähendades nii tarneaegu. Muidugi saadame oma tooteid ka üle Eesti nii kiirelt kui võimalik.

Teine laine on juba kohal. Kui kiirelt saab klient praegu kätte teilt tellitud kauba?

Standardtoodete puhul on tootmis- ja tarneaeg enamasti 1–2 päeva. Erilahenduste puhul arutame koos kliendiga läbi vajadused, et leida just tema jaoks parim võimalik lahendus. Olenevalt projekti keerukusest oleme saanud hakkama nädalaga ka nii-öelda ideest kuni paigalduseni lahendustega. Laimincom on pidevalt arenev, nii era- kui ka ärikliendile orienteeritud ettevõte ja seetõttu pakume väga individuaalset lähenemist igale tellijale.

Kas teilt kaitsevahendite tellimine on nagu igasugune teine ostuprotsess?

Jah, kõik on sama lihtne, nagu meie teiste toodete, poe- ja reklaamtarvikute ja kaubakaitsesüsteemide tellimisel. Klient võtab meiega ühendust telefoni, e-posti või meie värskelt uuenenud kodulehe kaudu. Kui päring on jõudnud meieni elektrooniliselt, võtame küsimuste tekkimisel kliendiga esimesel võimalusel ühendust ja täpsustame vajaliku teabe üle. Järgneb arutelu tootmisega ja kui kõik on selge, teeme asja valmis.

Edasi toimetab kuller need järgmiseks tööpäevaks kliendini. Jalustega kaitseseinade puhul on paigaldamine väga lihtne ja igaüks saab sellega ise hakkama. Keerukamate paigaldamiste puhul, näiteks lakke või letile kinnitamisel, pakume paigaldusteenust üle Eesti.

Interjööri sobiv kaitsesein Tartus iDeali müügi- ja hooldussalongis. Foto: IM Arvutid AS

Miks tellida just Laimincomi kaitsesein?

Vähendab piisknakkuse ohtu.

Valmistatud kvaliteetsest ja desinfitseerimiskindlast materjalist.

Võimalus tellida kaitseseinu eriprojektina.

Kiire tarne ja paigaldus.

Vaata rohkem Laimincomi kodulehelt või astu läbi Tartust Aardla 25E.