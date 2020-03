Viiruste üht põhipesa valitsus sulgenud ei ole. Teenust osutavad töötajad on paanikas ja paluvad liitude abi

Kesküla toob välja, et kindlasti on ka neid teenusepakkujaid, kes täna soovivad jätkata, isegi kui neil on hirm enda ja klientide tervise pärast. Need on üheinimese firmad ja FIE-d, kellele ükski senine valitsuse välja käidud meede ei kohaldu. See tähendab, et kui nad soovivad, et leib jätkuvalt laual oleks, siis peavad nad hambad ristis tööd tegema.

„See rakendus, mille juht eile sõna võttis, hakkas aktiivselt tegutsema eelmisel nädalal. Seal on siis ka mingite neiude kommentaarid juures, kes ütlevad, et nii tore, et saab teenust tarbida. Kindlasti on veel ka ülbeid teenusepakkujaid, kes lihtsalt soovivad raha teenida ja teiste kliente üle meelitada, aga valdav osa sektorist on vastutustundlikud ja paanikas," ütleb Kesküla.

Pilt on trööstitu

Iluteenust pakkuvates salongides vaatab Kesküla sõnul vastu kohati trööstitu pilt. Iluteenindajad on tema poole pöördunud ja kirjeldanud, et kuna teenindaja peab pindu kliendi ees puhastama, siis on aknapesu vedelikku kallatud desovahendi pudelisse, sest õige vahend on otsas. Üks ilubrändide maaletooja olevat selles leidnud raha teenimise võimaluse ja küsivat 5 liitri eest tavapärase kümne euro asemel 80 eurot. Tegelikult on aga murekoht mujal.

„Võime ju nühkida lappidega ja pritsida, aga see ei tähenda, et viirus ei leviks. Tegemist on piisknakkusega. Stomatoloogid on töö lõpetanud, esteetiline meditsiin on kinni. Aga meid ei ole pandud. Klient on pikali, hingab, räägib. Mikroobid ja viirused levivad. Paljud meie iluteenindajad ei ole hügieeni ja mikrobioloogia alaseid loenguid saanud. Need ei ole õppekavadeski tihti," nendib Kesküla.

Piinlik arstide ees

Kesküla naerab ka selle peale, kui eelmainitud rakenduse looja rääkis iluteenindajate ja klientide poolt kasutatavatest kinnastest ja maskidest. Kuidas küünetehnikud või näohooldust tegevad teenusepakkujad nendega toimetada saavad? Valitsus on andnud korralduse püsida kahe meetri kaugusel, aga iluteenindajal see võimalus kliendiga tegeledes puudub.

„Mul on endal piinlik meditsiinitöötajate ees. Tean arste, kes õmblevad ise marlimaske, et saaks tööd teha. Iluteenindajad aga raiskavad praegu olemasolevaid maske, mida võiks arstidel vaja minna. Kui arstid paluvad abi kaitsevahendite osas, siis miks valitsus sellele vastu töötab?" küsib Kesküla.

Jah, sektori esindajad soovivad, et valitsus teeks otsuse ja sulgeks ka ilu- ja juuksurisalongid.