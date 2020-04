Viis esimest koroonapandeemia nädalat: mis toodete ostupaanika on selle aja jooksul tulnud ja läinud?

See, kuidas on viimastel nädalatel muutunud ameeriklaste ostumustrid, on heaks indikatsiooniks sellest, milliste toodete järele on koroonapandeemia pärast üleilmseid reisi- ja liikumispiiranguid suure nõudluse üle ilma tekitanud, kirjutab CNN Business.

„Kohe oli näha, et niipea, kui inimesed olid sunnitud koju jääma, muutusid ka nende ostueelistused,” rääkis Walmarti tegevjuht Doug McMillon reedel saates „Today Show”. Niipea, kui kriisiajaks vajalik toidutagavara ja muud esmatarbekaubad olid kodudesse varutud, nihkusid tarbijate eelistused puslede, lauamängude ja teiste meelelahutusvormide peale.

Nüüd näitavad müüginumbrid, et kuna ka juuksurisalongid on kinni, on tekkinud suur vajadus kõige selle järele, mis on vajalik kas juukselõikuseks või -hoolduseks. „Ostetakse nii habemepiirajaid kui juuksevärvi ning muid selliseid asju. Väga huvitav on jälgida, mille järele uus nädal nõudluse toob,” lisas McMillon.

CNN koostas ka põgusa ülevaate, kuidas tarbijate eelistused on koroonapandeemia esimesel viiel nädalal muutunud.

1. nädal: desinfitseerimisvahendid ja seep

Esimene suurem ostulaine, mis vähemalt USA-s viirusest tingitult kaasnes, oli kõiksugu enesekaitsevahendid, millega end viiruse eest kaitsta. Nende hulgas olid nii näomaskid ja käte desinfitseerimisvahendid. 7. märtsiga lõppenud nädalal kasvas näiteks käte desinfitseerimisvahendite müük ligi kuuekordselt, puhastusvahenditel ligi viiekordselt.

2. nädal: tualettpaber

Seejärel tabas ostupaanika tualettpaberit, tuues kaasa palju veebimeeme ja raputades ka tualettpaberi tarneahelaid korralikult. Enamus tualettpaberi tootjaid läks selle mõjul 24/7 töörütmile üle, pannes korralikult nende senised tootmismahud proovile. See oli siis nädal, mis lõppes 14. märtsiga. Samal nädalal kuuekordistus ka desinfitseerivate puhastusvahendite ostmine.

3. ja 4. nädal: singikäntsakad ja pagaripärm

Pärast seda, kui inimesed koduisolatsiooniga enamvähem harjusid, hakati lohutuseks küpsetama. Nendel nädalatel, mis lõppesid 21. ja 28. märtsiga kasvas pagaripärmi läbimüük rohkem kui ühelgi teisel toiduainel. 21. märtsiga lõppeval nädalal selle müük enam kui seitsmekordistus ja 28. märtsiga lõppeval nädalal enam kui viiekordistus võrreldes aasta varasema ajaga.