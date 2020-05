Viis kasulikku nippi võõrtööjõuta hakkama saamiseks

Eestlased on töökad, aga iga töö jaoks eestlasi ei jagu, hooajatöödega on lugu eriti kehv. Maasikate hind tõuseb ja enamik saagist jääb põllule. Kas Eesti põllumajanduse lõpp ongi käes?

Need on vaid mõned laused viimaste nädalate ajalehtedest. Valitsus on välistööjõu värbamise kinni keeranud ja tööandjatele see ei meeldi. Miks peakski?

Välistööjõu hooajaline kasutamine on ju majanduslikult mõistlik: motiveeritud ja välja koolitatud töötaja on alati põllu serval ootel ja valmis kohe alustama, kui luba antakse. Palgaootus on välistööjõul samuti madalam ja ootused töökorraldusele kohalikega võrreldes paindlikumad. Tööjõu vaba liikumine on majandusele tõestatult kasulik ning kui seda piirama hakatakse, on kaklus vältimatu.



Eesti töötaja on laisk?



Ometi on ka sellel mõõgal - või peaksin ma ütlema adral? - kaks tera. Nimelt on poliitilises sõnasõjas jäänud kohalikest töötajatest mulje kui saamatutest logarditest, kes olematute oskuste juures sõgedat palka nõuavad. Sellistega juba majandust ei tee ning ainus võimalus Eestit elus hoida on kusagilt uus rahvas leida.



Seda juttu saadab kurtmine, kuidas kõik on valesti ja miski pole võimalik. Hooajalistest töödest maalitud negatiivne pilt - töö on raske, päevad armutult pikad, tingimused pea võimatud ja nõnda edasi. Mõni ime siis, et kohalik inimene hooajalistest töödest eos eemale hoiab.



Ellu jääb see, kes kohaneda suudab



Tööjõuturul on toimunud radikaalsed muudatused ja kui prognoose uskuda, on viimaste kuude areng alles algus. Edukus sõltub sellistes oludes kohanemisvõimest ja valmidusest lahendusi otsida.



Töötute arv kasvab, inimeste sissetulekud vähenevad ning ots otsaga kokkutulemine muutub üha keerulisemaks. Ettevõtjad võiksid sellisel ajal vähemalt püüda inimestele ajutisi töötamise võimalusi pakkuda. Selle asemel võõbatakse hooajatöödest (ning nende tegijaist) eemaletõukavat karikatuuri.



Pikas plaanis on suutmatus järsult muutunud oludega kohaneda sama ohtlik kui kohaliku tööjõu demoniseerimine. Sestap on mõistlik “kõik on pahasti” mentaliteet millekski tulemuslikumaks häälestada. Näiteks mõelda, kuidas oma eluga edasi minna, kui tuleb kiiresti kohaneda ja uusi lahendusi otsida.