Viis soovitust vanemaealistele: kuidas tööturul oma eeliseid kasutada?

3. Kasuta tööportaalide spetsialistide abi

Kuidas koostada atraktiivne CV? Mida peaks sisaldama toimiv motivatsioonikiri? Milline ametipositsioon oleks just mulle ja just nüüd kõige sobivam? Need on keerulised küsimused kõigile, eriti aga neile, kes juba aastaid uuele ametikohale kandideerinud ei ole. Ole nutikas ja küsi abi oma ala professionaalidelt - tegu on ju ikagi Sinu tulevase töö ja rahuloluga.

Suuremad tööportaalid, nagu näiteks CV-Online, pakuvad eraldi teenusena nii karjäärinõustamist, CV konsultatsiooni kui ka tööotsingu konsultatsiooni. Eesti Töötukassa pakub üle Eesti kõigile soovijatele päris tasuta karjäärinõustamist, kus saab oma tulevikuplaanid koos asjatundjaga läbi arutada.

4. Omanda uusi oskusi!

Ole hakkaja uusi oskusi omandama! On loomulik, kui vana pea ei võta infot sama krapsakalt omaks, kui noortel, aga Sul on salarelv - topeltkannatlikkus. Isegi kõige keerukamad IT-tööriistad on omandatavad, kui neid rahulikult ja samm-sammult tundma õppida, muudest teadmistest rääkimata!

Näita ka tööle kandideerimisel välja, mida oled hiljuti juurde õppinud ning et Sul on huvi oma teadmisi võimalikel koolitustel ka edaspidi lihvida. Värske uuringu andmetel on üle 55-aastasest vastajatest osalenud hiljuti täiendkoolitusel suisa 34%, pensionäri staatuses vastajad mõistavad täiendkoolituste vajalikkust veelgi enam: neist 41% on hiljuti koolitusel osalenud.

5. Hinda seda, mida Su praegune tööandja pakub

Tõsi on see, et värbajate eelarvamused on visad püsima ning 55+ vanuses ei ole uut töökohta saada sama hõlbus, kui nooremana. Samas, Sinu praegune tööandja on juba kindel Sinu väärtuses - lojaalsuses, usaldusväärsuses, oskustes, teadmistes ja isikuomadustes. Uus juht peaks omamoodi riski võtma, et selles kõiges ise veenduda.