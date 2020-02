Viis suurepärast koolituspartnerit tulevikku vaatajale

Ärimaastik oma pidevate muutumistega nõuab üsna tihti strateegia sättimist ja selle kõrval ka inimesi, kes uues olukorras tulemuslikult toimetaksid. Kindlama homse nimel pole õppida kunagi hilja. Ka eraisikuna.

Juunika Koolitus



Juunika Koolitus on üks suuremaid täienduskoolitusi pakkuvaid eraettevõtteid Eestis. Oma valdkonnas tegutsejatest eristab neid väga lai koolitajate võrgustik, mis ulatub kuni 150 koolitaja ja eksperdini. 25-aastase kogemusega Juunika Koolitus korraldab juhtimis-, arengu-, ohutus- ja ametikoolitusi regulaarselt kõigis Eesti maakondades eesti, inglise ning vene keeles. Eelmisel aastal lisandusid koolituste valikusse ka IKT ja e-koolitused.

Juunika Koolituses usutakse, et pidev eneseareng aitab iga päev tööd nautida ja saavutada aina suuremaid eesmärke. Sellepärast on nende eesmärk pikaajalise professionaalse partnerina toetada ja innustada spetsialistide, juhtide ning organisatsioonide kestvat arengut.

Õppimine ei ole asi iseeneses – professionaalsed koolitused aitavad tagada motiveeritud meeskonna, kõrgema kasumlikkuse ja ohutu ning meeldiva töökeskkonna. Koolituste planeerimisel lähtutakse alati kliendi vajadustest ja eripärast. Üldine reegel on, et koolituse kavva peab kuuluma ka praktiline treening ja kiire tagasiside osalejatele – ainult nii on võimalik tagada teadmiste kinnistumine ning mõttemallide muutumine.

Koolituste kvaliteeti suhtutakse Juunika Koolituses väga tõsiselt. Iga koolituse kohta küsitakse klientidelt tagasisidet ja selline pikaajaline süsteemne töö on kandnud ka vilja – klientide rahulolu on kõrge.

Loe rohkem kodulehelt ja Facebookist.

Turunduskool Paprika



Paprika tervisliku turunduse kool on kaasaegne litsentsitud koolituskeskus, kus põhirõhk on küll ettevõtlus-, müügi- ja turundusoskuste edasi andmisel, kuid selle kõrval peetakse oluliseks inimese loovuse, oraatorivõimete ning muude kogu maailmas üha olulisemate oskuste arendamist.

Enamik Paprika klientidest alles teevad oma esimesi samme äris või on väikese, kuni kolmeaastase ettevõtluskogemusega. Kuid õppurite seas on neidki, kes soovivad teha elus kannapöörde ja omandada uut moodsat eriala. Hinnatud on Paprika ka kogenud ettevõtjate seas, kes soovivad täiendada teadmisi moodsate reklaamikanalite vallas, õppida seadistama oma reklaame sotsiaalvõrgustikes ja Google’is, looma oma kodulehti, kirjutama huvitavaid ja põnevaid tekste ning kasutama ajaveebi või YouTube’i, et müüa edukalt oma kaupu ja teenuseid.

Paprikas ei leia te eest igavaid loenguid ega õpetajaid – kuivi teoreetikuid. Kõik koolitajad on omal alal aktiivselt tegutsevad spetsialistid ja tänu sellele jagatakse väga värskeid turusituatsioonis ära proovitud ja toimivaid teadmisi. Suur rõhk lasub praktikal, mille tarbeks on loodud spetsiaalne koostöösüsteem tööandjatega. Tänu sellele saab iga tudeng, kellel pole võimalust proovida omandatud teadmisi reaalses olukorras, panna end proovile tegutsevas Eesti ettevõttes ja kinnistada uusi oskusi.

Paprika tervisliku turunduse kooli koolitajate meeskond täiendab pidevalt oma oskusi täiskasvanute õppe valdkonnas ja on hästi kursis, kuidas käib õppeprotsess täiskasvanu peas ning kuidas seda tõhusamaks muuta. Õppemeetodite valik on lai: loomingulised ülesanded, müügi ja turunduse valdkonna tegelike juhtumite analüüs, kohtumised tegutsevate ettevõtjatega, arutelud, simulatsioonid jne. Tehakse kõik, et omandatud teadmised ei jääks pelgalt teooria tasemele, vaid muutuksid võimalikult kiiresti praktilisteks oskusteks.

Kui on soov oma teadmisi ettevõtluse, turunduse ja müügi vallas täiendada, õppida uut ametit, sattuda mõttekaaslaste meeskonda ning muuta oma elu paremaks, siis on Paprika tervisliku turunduse kool just see, mida vajate. Eestikeelsed programmid käivitatakse 2020. aasta kevadel. Paprika on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Loe rohkem kodulehelt ja Facebookist.

E-Katedraal Koolituskeskus



E-Katedraal Koolituskeskus on alates 1997. aastast tegutsev pereettevõte, mille tegevusala on tööohutus- ja ametikoolituste korraldamine täiskasvanutele. Igal aastal õpetatakse umbes kolmesajal koolitusel välja ligikaudu kolm tuhat õpilast. Populaarsemad on tõstukijuhi, ekskavaatorijuhi, troppija, kraanajuhi, elektriku, keevitaja, esmaabiandja ja tuleohutuse ning töökeskkonna väljaõpped.

E-Katedraali peakontor asub Tallinnas aadressil Mustamäe tee 5, kus on mugavad ja hubased õppeklassid ja spetsiaalne õppeladu tõstukijuhtidele, kuid ettevõtetes kohapeal käiakse koolitamas üle Eesti.

Paindliku koolitajana kohandab E-Katedraal teemasid vastavalt kliendi soovidele ja ka koolituse aegu saab vabalt valida. Õpetajad on pika töö- ja koolitajakogemusega oma ala spetsialistid, kutseõpetajad, kõrgkoolide õppejõud, juristid, eksperdid, arstid ning inspektorid.

Aina populaarsemad on ekskavaatorijuhtide praktikakoolitused, mille läbiviimiseks on koolituskeskusel kaks ekskavaatorit.

Viimasel kuuel aastal on E-Katedraali tunnustatud krediidireitingu alusel edukaks Eesti ettevõtteks. Meie kaubamärgiks on paindlikkus, pikaajaline kogemus ja lihtne asjaajamine. Kõik õpilased on oodatud!

Loe rohkem siit.

Nordic Koolitus



22. mail 2019 loodud Nordic Koolitus on ettevõttena küll noor, kuid selle tuumiku moodustavad aastaid ühtse meeskonnana ühes Eesti vanimas koolitusettevõttes töötanud inimesed.

Nordic Koolitus on spetsialiseerunud IT- ja juhtimiskoolitustele, tehes seda viisil, mis muudab suhtlemise kogenud koolitusmeeskonnaga ja teadmiste omandamise mõnusaks ning asjaajamise lihtsaks, et õhkkond oleks vahetu ja koolitustelt saadav kasu maksimaalne.

Koolitusportfellist leiab koolituse igaüks, nii algtasemel arvutikasutaja kui ka kogenud MS Office’i tarkvara kasutaja, projektijuht, aga ka arendaja, süsteemiadministraator ja IT-spetsialist. Valikus on palju erinevaid klassikoolitusi eesti, inglise ja vene keeles, aga ka mitmeid e-õppe kursuseid. Keskendutakse eelkõige praktiliste oskuste õpetamisele. Loomulikult käivad oskustega käsikäes ka uued teadmised, aga pikka ja igavat teoreetilist loengut kuulama ei pea.

Noore ettevõtte kalendrisse ilmub pidevalt uusi kasulikke teemasid ja peagi kolitakse suuremasse koolituskeskusesse. Teenindus on Nordic Koolituses sõbralik ja asjalik, vajadusel tuuakse koolitaja välisriigist või saadetakse klient õppima välismaale – abi saab igal juhul.

Nordic Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner ja Microsofti koolituspartner.

Loe rohkem siit.

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus



Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on täiskasvanute täienduskoolitusasutus, mis loodi eesmärgiga olla organisatsioonidele professionaalne partner personali tulemusliku koolitus- ja arendustegevuse elluviimisel vajalikus mahus ning sobivas vormis.

Excellence’i peamised kompetentsid on juhtimine, koolitusprotsessi juhtimine, tööõigus, projektijuhtimine, raamatupidamine, finantsjuhtimine, psühholoogia, müük, teenindus, kommunikatsioon ja koolitaja kompetentsi toetamine andragoogiliste põhimõtete alusel.

Koolitajad ja koolitusjuhid on rahvusvaheliselt sertifitseeritud DiSC-konsultandid.

Excellence korraldab täiskasvanutele erialaseid täienduskoolitusi nii avatud gruppides kui ka tellimuskoolitusena, samuti on võimalik tellida teenust „koolitusjuht organisatsioonis”, mis tähendab, et koolitus- ja arenduskeskus juhib organisatsiooni koolitusprotsessi strateegiliselt ja haldab koolitusprotsessi. See on teenus, mis tagab süsteemse lähenemise, parimad valdkonna eksperdid ja personali eesmärgistatud arendustegevused.

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on välja töötanud standardlähenemine koolitusprotsessile, mis koosneb erinevatest etappidest, võimaldades muuta koolitussüsteem võimalikult läbipaistvaks. Nad on abiks nii koolitusstrateegia välja töötamisel, koolitusprotsessi ja -tegevuste juhtimisel, sisekoolitussüsteemi loomisel ning sisekoolitajate arengu toetamisel kui ka koolitustegevust puudutavate administratiivsete ülesannete haldamisel.

Koolitusstrateegia koostamise ja organisatsiooni koolitussüsteemi loomise aluseks on teenuse tellija vajaduste kaardistamine, mis aitab mõista organisatsiooni valdkonna eripärast tulenevaid protsesse ja struktuuri ning võimaldab pakkuda kõige sobivaimaid lahendusi.

Koolitus- ja arendustegevuste organiseerimise ning haldamise teenuse tellimine väljastpoolt võimaldab organisatsioonil keskenduda oma põhilisele tegevusvaldkonnale ning konkurentsieelise suurendamisele.

Loe rohkem siit.