Viis uskumatut hasartmängudega seotud lugu laiast maailmast

Kuigi hasartmänge on filmide, raamatute ning muude meelelahutusvormide kaudu läbi ja lõhki kajastatud, siis mitte ükski lugu ei ole nii põnev, kui seda on päriselt toimunud sündmused. Läbi oma ajaloo on kasiinod ja kõik nendega seonduv loonud palju imekspandavaid ning uskumatuid lugusid ja legende. Vaatame üle, millised on põnevamad ja kummalisemad lood, mis hasartmängude maailmas aset leidnud.

Panus inimese jõudmisele Kuule

1964. aastal veenis mees nimega David Therfall Briti toona ühte suurimat kasiino- ja spordiennustusportaali andma talle võimalust panustada koefitsiendiga 1000 : 1 selle peale, et inimene maandub enne 1971. aastat Kuul. Mehe panus oli küll ainult kümme naelsterlingit, kuid 1969. aastal pärast Neil Armstrongi ja Edwin „Buzz“ Aldrini Kuul-käiku sai ta kätte tuhandekordse võidu.

Phil Ivey bakaraapettus

Phil Ivey on pokkeriringkondades üks kuulsamaid mängijaid, kes populaarset kaardimängu eales harrastanud. Mehe nimel on kümme WSOP-d ehk pokkeri maailmameistrivõistluste käevõru ja on vähe pokkerit mänginud inimesi, kes tema nime ei tea.

Põnevaim lugu Phil Iveyst on tõenäoliselt aga 2012. aastal aset leidnud sündmus, kui Londoni kasiino Crockfords keeldus mehele välja maksmast tema bakaraavõite. Hiljem tunnistas pokkerimaailma Tiger Woodsiks ristitud mees, et kasutas nurkade lugemise strateegiat, mis põhineb mängukaartide nurkade üliväikeste erinevuste märkamises ja nende enda huvides ärakasutamises.

Panus perekonnaliikmele

Inglismaal on panustamine niivõrd populaarne, et seal on võimalik kihla vedada pea ükskõik mille üle. Näiteks suutis Peter Edwards veenda William Hilli, et ta panustab koefitsiendiga 2500 : 1 selle peale, et tema toona 18 kuu vanune poeg mängib kunagi Walesi jalgpallimeeskonna eest. 2013. aasta sügisel tegi Harry Wilson rahvuskoondises debüüdi ja seda kõigest 16-aastasena. Mehest sai noorim waleslane, kes oma riigi rahvuskoondise eest platsil on käinud ja tema isa sai automaatselt 125 000 naelsterlingi võrra rikkamaks.

Harry Wilson mängib tänapäeval Inglismaa kõrgliiga klubi Bournemouthi eest ja on Premier League`is jala valgeks saanud juba seitsmel korral.

Seitsme minutiga pensionile

Progressiivse jackpot'iga online-kasiinod on kahtlemata ühed populaarseimad kasiinomängud maailmas. Kes siis ei sooviks saada loetud minutite jooksul miljonäriks? Just selline lugu juhtus 2015. aastal Jon Heywoodiga. Mees lisas oma online-kasiino kontole 30 naelsterlingit ja alustas tuntud slotimängu Mega Moolah mängimisega. Kusjuures mänguvalik langes just Mega Moolahi kasuks seetõttu, et ta oli mõned minutid tagasi selle mängu reklaami televiisoris näinud.

Pärast seitset minutit miinimumpanustega (0,25 naelsterlingit keerutus) mängimist võitis mees Inglismaa läbi aegade suurima slotimängude võidu. Mees pani tasku veidi üle 13 miljoni naelsterlingi. Huvitav fakt on ka see, et Heywood ei jätnud järgmisel päeval tööle ilmumata ja kõndis kohusetundliku härrasmehena tööpostile.

2020. aasta alguses sai ka Eesti oma esimese slotimiljonäri. Nimelt võitis kahekümnendates aastates neiu slotimängus Hall of Gods 3,6 miljonit eurot. Võit oli saadud samuti miinimumpanusega. Rohkem ühtegi niivõrd suurt slotivõitu Eestisse tulnud ei ole.

Profipoksija seiklused

Kui Michael Jordani hasartmängulembus oli võib-olla üldsusele teada juba enne Netflixi dokumentaali „The Last Dance“ ilmumist, siis ühe teise spordikuulsusega võrreldes oli tema kõigest „pisikene kala“.

Nimelt on ka Floyd Mayweatheri – eelkõige tuntud oma tugevate löökide poolest poksiringis – „seiklused“ panustamismaailmas äramärkimist väärt.

Mees suutis 2013. aasta NBA finaalseeria viimasele kohtumisele teha panuse, mis oli lausa 5,9 miljoni dollari suurune. Tema õnneks õnnestus LeBron Jamesil Miami Heat võiduni viia ja kindlustada sellega poksikuulsusele korralik palgapäev. Väidetavalt pidi mees nii suure panuse tegemiseks kasutama üheksat erinevat spordiennustusportaali.

Maailm on täis huvitavaid inimesi ja võib kindel olla, et see nimekiri põnevatest hasartmängudega seotud lugudest saab tulevikus kindlasti täiendust.