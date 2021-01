Viisemann: pensionist saab igaühe enda vastutus

Vara kasvatades ei tohi unustada kaitset

Olen alati käsitanud pensionivara kui reservi, mida kogutakse ajaks, mil palgatulu enam ei ole või on see tunduvalt kahanenud. Kõrge tootlus on oluline, kuid veel tähtsam on tagada, et reserv oleks olemas ka siis, kui see on vaja päriselt kasutusele võtta.

Olen paaris varasemas kuuülevaates kirjutanud Yale'i Ülikooli investeerimisfondi strateegiast, mis on ka minu meeskonnale üks eeskuju. Selle fondi pikaajaline juht David F. Swensen on öelnud, et kui kinnisvarasse investeerimise kuldreegel on „Asukoht, asukoht, asukoht", siis Yale'i investeerimisfondide pikaajalise edu saladus peitub põhimõttes „Kaitse, kaitse, kaitse" (ingl defense, defense, defense).

Investeerimise põhitõde on see, et kui korra kaotada 50%, siis tuleb teenida 100%, et saavutada kaotuse-eelne tase. Ka mina olen läbi aegade kirjutanud, et pikaajaline edu on võimalik saavutada ainult siis, kui õnnestub vältida suuri kaotusi.

Võin omast kogemusest kinnitada, et turge on väga raske ajastada, aga vara kaitsmiseks on ka muid võimalusi, kui hoida raha pangakontol või sukasääres. Olen oma meeskonnaga viimastel aastatel otsinud varasid (ettevõtteid, finantsvara ja kinnisvara), mis pakuvad vähemalt 6% pikaajalist tootlust võrreldes vara omandamise hinnaga.

See ei ole sugugi lihtne ülesanne - ei piisa lihtsalt odavalt ostmisest ja hiljem kallimalt müümisest. Seetõttu olemegi järjest rohkem vaadanud niinimetatud alternatiivsete investeeringute poole, paigutades raha börsil noteerimata ettevõtetesse ja omandades otse kinnisvara.