Viking Line alustab koondamistega, läbirääkimised puudutavad ka Eesti töötajaid

Viking XPRS saabub esimest korda Eesti lipu all Tallinna sadamasse Foto: Tanel Meos

Laevafirma Viking Line teatas täna, et alustab läbirääkimisi teiste hulgas Eesti töötajatega, et viia 200 maapealse teenindusega seotud töötaja puhul sisse muudatusi - see tähendab nii osalise ajaga töötamist või tööst ilma jäämist nii Eesti, Soome, Rootsi kui Ahvenamaa töötajale. Kokku puudutavad läbirääkimised 570 töötajat.