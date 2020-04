Viking Line pani Eesti meeskonnaga laeva kai äärde ja asendas selle soomlastega mehitatud laevaga

Soome majandus sõltub suures osas merekaubateedest. Kuna reisijate liiklus on sisuliselt Soome ja teiste riikide vahel lõppenud erinevate koroonapiirangute tõttu, siis teatati juba möödunud nädalal, et HKV kaudu tagatakse vähemalt kahe laeva jätkuv kurseerimine Helsingi ja Tallinna vahel.

Toona otsustati, et Soome riik tellib sõidud Eckerö Line’ilt laevaga Finlandia ja Tallinkilt laevaga Megastar. Kohe tekkis aga Soomes ka kriitika, et sealne riigi tugi läheb näiteks Tallinkile, mis on üldse Eesti firma.

Eile tegi HVK otsuse, et laiendab dotatsiooniskeemi kolmandale laevale. See tõi kaasa huvitava käigu, mis paistab näitavat, et kriitikale reageeriti.