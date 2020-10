Viking Line'i käive kukkus kivina. Soome valitsuselt saadi suur tugi

Laevaliiklus häirus oluliselt augusti teisest nädalast, kui Soome ametivõimud teatasid rangemate karantiinireeglite kehtestamisest riiki sisenevatele reisijatele, peamiselt Rootsist. Reeglid varieerusid augustis ja neid leevendati septembris, nii et Rootsist lubati riiki siseneda. See periood kestis aga ainult kaks nädalat, pärast mida kehtestati piirangud uuesti. Kõik see koos võimude ebaselge ja ebajärjekindla suhtlemisega mõjutas augusti keskpaigast alates reisimist ja müüki. Septembri lõpus oli broneeringutes väike kasv, kuid sellele astus vastu reisipiirangute taaskehtestamine. Vaatamata piirangutele oleme jätkanud katkematut reisijate- ja kaubaveoteenust ning kindlustanud liikluse, mis on kestnud enam kui pool sajandit ja jääb püsima.

Kolmandas kvartalis jätkasime kulude korrigeerimist. Augustis ja septembris peeti Rootsis vastavalt Rootsi ja Soome tööseadusandlusele koostööläbirääkimisi eesmärgiga tõhustada kontserni Rootsi laeva Viking Cinderella maapealsete töötajate ja laevapere tööhõivet. Meie töötajad on kandnud tugevat koormat, kusjuures piiranguid ja kärpeid on rakendatud kõigis kontserni riikides. Imetlusväärne on olnud töötajate pingutus ja kaasatus lisatööde tegemisse.

Kolmandas kvartalis pidasime läbirääkimisi meie rahastajatega ning 15. oktoobril väljastas Soome valitsus riigigarantii täiendavatele laenudele kogusummas 38,7 miljonit eurot, mis võetakse osaliselt kasutusele järgmisel kuul ja mis tagavad meie likviidsuse.

Soome transpordiagentuur Traficom on algatanud ühistransporditeenuse hanke meie liinidel Tallinn-Helsingi, Turu-Mariehamn-Stockholm ja Mariehamn-Kapellskär. Viking Line kavatseb hankeprotsessis osaleda.