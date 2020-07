Vikinglotto jackpoti võitnud mängija kuulub nüüd Eesti 500 rikkaima inimese hulka

Eelmise aasta sügisel avaldatud Äripäeva rikaste topis jagaks lotomängija 360.-361. kohta ettevõtjate Priit Raidvee ja Urmas Laanemiga, kelle vara väärtus ulatub samuti 10,8 miljoni euroni. Laanemile kuulub näiteks tõstukite müügile spetsialiseerunud Laadur OÜ, mille käive oli mullu 9,7 miljonit eurot ja veel kaks firmat mille müügitulu oli üle miljoni euro.

Lotovõitjat edestaks tabelis napilt ettevõtja ja Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits, kelle vara väärtus on 10,9 miljonit.

Tasub aga märkida, et rikaste TOPis olevate inimeste vara väärtus ei tähenda nagu neil oleks see summa pangakontol. Seega, kui oleks võimalik reastada Eesti rikkaimad inimesed selle järgi, kui palju neil vaba raha käes on, siis saaks lotovõitja tõenäoliselt veel kõrgema koha.

Eilne võit on kordades suurem kui senised Eestis võidetud lotovõidud - Vikinglotto suurimaks võidusummaks seni oli miljon eurot ning Eurojackpotiga on võidetud 1,155 miljonit eurot. Mõlemad miljonivõidud tulid Eestisse 2016. aastal.