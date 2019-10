Simsoni sõnul jäi ta tulemusega Euroopa Komisjoni ees esinedes kokkuvõttes rahule, sest hoolimata konarlikust esinemisest, läbis ta kuulamise esimese korraga ning sai viie fraktsiooni toetuse.

Simsoni sõnul saab tema kabineti ülemaks Stefano Grassi, kes oli võtmeisik, kes aitas tal kuulamiseks valmistuda.

Simson nentis, et õnneks ei jätkunud tema kuulamisel aega uurida tema isikliku elu kohta, millest varasemad kandidaadid pole pääsenud. Kiisleri küsimusele, kas ta teadis oma elukaaslase Teet Soormiga seotud võltsarvetest, kinnitas Simson, et sai sellest teada uurimise käigus. Ta eitas, et on sel teemal kidakeelne olnud: "Siin ei ole ühtegi vastamata küsimust."