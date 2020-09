Vilja Kiisler küsib, Paavo Nõgene vastab: kui palju te õieti riigilt raha tahate ja mis te sellega teete?

Vilja Kiisler ajakirjanik RUS

Tallink on raskes olukorras - ja mitte selle pärast, et nad oleksid ise midagi vussi ajanud. Nad lihtsalt tegutsevad sektoris, mida koroona rapib kõige halastamatumalt. Ometi, nad on juba heldelt tuge saanud. Palju võib? Kaua võib? Mis on lahendus? Tallinki juht Paavo Nõgene annab kell 12 algavas saates aru.